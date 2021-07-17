Водитель грузового автомобиля на границе с Беларусью в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и сбил шлагбаум в пункте пропуска "Выступовичи".

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Facebook.

По словам водителя автоцистерны, он употреблял спиртное уже после оформления белорусскими пограничниками. Это повлекло ряд админправонарушений.

"Пограничники Житомирского отряда оформили на водителя протоколы за злостное неповиновение пограничному наряду (ст. 185-10 КУоАП) и нарушение пограничного режима (ст. 202 КУоАП). А сотрудники Нацполиции оформили админпроизводства за нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества (ст. 124), нетрезвое вождение (ст. 130) без документов (ст. 126) и мелкое хулиганство (ст. 173)", - рассказали пограничники.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом пьяный мужчина с криком "В атаку!" прыгнул на полицейское авто и ударил патрульного.

Также мы писали, что под Киевом в смертельную аварию попала легковушка с 12 пассажирами. Водитель машины, по словам очевидцев, был пьян. Он и один находящийся в авто ребенок погибли на месте.