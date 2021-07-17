Новый глава МВД Денис Монастырский "исчезнет" из информационного поля на месяц, чтобы провести аудит ведомства.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24".

"Он сегодня (в пятницу – Ред.) мне сказал, что он решил условно на месяц исчезнуть из инфополя, для того, чтобы, во-первых, провести аудит того, что есть, и выйти через месяц с пресс-конференцией, где он расскажет, чем он будет заниматься, когда он видит воплощение каких-то программ, чтобы мы его потом как парламент могли контролировать", - заявил Арахамия.

Также он сообщил, что одной из главных задач, стоящих перед Монастырским, является разделение Министерства внутренних дел.

"У нас как у правящей коалиции есть план институциональный в отношении того, что такие крупные министерства надо разбивать на несколько инстанций – Нацгвардия должна быть разобщена с полицией, и пограничная служба также.... Одна из таких главных задач, которые будут стоять перед министром – это сделать разделение этих частей", – сказал глава фракции.

По его словам, Пограничную службу "точно" заберут из МВД, а в отношении Миграционной службы – "вопрос открыт".

Арахамия добавил, что Аваков был против такого разделения, и "эта дискуссия продолжалась уже два года".

Напомним, Арсен Аваков во вторник подал заявление об увольнении с должности министра внутренних дел, которое Верховная Рада поддержала 15 июля.

На его место Зеленский предложил главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского.

На заседании парламента 16 июля решение о назначении Монастырского главой МВД поддержал 271 народный депутат.

Ранее "Страна" подробно писала, что чего ждать от нового главы МВД Монастырского.