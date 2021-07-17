И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан намеревается начать новые военные действия в Нагорном Карабахе и на границе с Арменией.

Об этом он заявил на брифинге, передает "Интерфакс".

По его словам, было несколько попыток провести переговоры, но Азербайджан "не выступил с какой-либо реакцией".

"По полученной из неофициальных источников информации, Азербайджан намерен развязать новые военные столкновения в Арцахе и на границе с Арменией, проявление чего мы видим на участке границы с Нахичеванью", - сказал Пашинян.

Подобные действия Азербайджана, по словам Пашиняна, не позволяют начать действия по демилитаризации территории.

"Применение силы не может решить карабахский конфликт, и урегулирование возможно лишь путем переговоров в формате Минской группы ОБСЕ", - заявил он.

Кроме того, Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении трехсторонних заявлений по Карабаху от 9 ноября 2020 года.

"Азербайджан отказывается возвращать пленных, заложников и других удерживаемых лиц, что является нарушением договоренностей. Азербайджан препятствует также открытию коммуникаций, препятствует этому процессу, не только с очевидными угрозами оккупации суверенной территории Армению, но и, вопреки обязательствам, отказывается предоставить Армении коридор для задействования железной дороги Армения-Грузия-Азербайджан-Россия", - сказал он.

Напомним, в середине мая премьер-министр Армении Пашинян заявлял о росте агрессивности Азербайджана на границе со страной, однако Алиев это отрицал.

Также мы писали о том, что Пашинян объяснял поражение Армении в Карабахе цитатой из Библии.