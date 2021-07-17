Медики нашли группу препаратов, которые помогают пациентам с тяжелым течением коронавируса. При этом лучше всего они действуют в случае, если у пациента есть сопутствующие хронические заболевания.

Об этом пишет издание UC San Diego News Center.

Речь идет о статинах - препаратах, которые снижают уровень холестерина в крови. У этих препаратов есть противовоспалительные свойства. Ученые уже не раз изучали их действие против коронавируса. Также статины борются с рецептором АСЕ2, который вирус использует для проникновения в клетки.

Исследование проводила команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Ученые провели несколько этапов наблюдений. В первом этапе исследования приняли участие 170 пациентов с Covid-19.

Как выяснилось, у пациентов, которые принимали статины до госпитализации, было более чем 50% меньше рисков тяжелых осложнений.

Во втором этапе поучаствовали более 10 тысяч добровольцев, которые переболели Covid-19 с января по сентябрь 2020 года. У этих людей было осложненное течение болезни. У пациентов, которые имели сердечно-сосудистые заболевания и гипертонию, риск смерти оказался ниже на 32%.

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