Один из бывших чиновников гаитянского министерство юстиции Джозеф Феликс Бадио, возможно, причастен к заказному убийству президента Гаити Жовенеля Моиза.

Об этом сообщил глава полиции Колумбии, пишет News.yahoo.

По словам колумбийского генерала Хорхе Варгаса, Джозеф Феликс Бадио, который работал в антикоррупционном подразделении Гаити, якобы приказал двум бывшим колумбийским солдатам убить Моиса. По его данным, приказ Бадио поступил за три дня до того, как Моиз был найден застреленным в своем доме. В то же время он не предоставил доказательств этой информации.

Одного из солдат, которые получили приказ Бадио, убили, а второго задержали полицейские Гаити. В то же время, где сейчас находится Бадио, не известно.

Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза убили в его доме рано утром в среду, 7 июля. Это было не первое покушение на Моиза. В феврале полиция предотвратила попытку госпереворота и убийства главы республики.

Сейчас полиция Гаити продолжает расследование. Силовики сообщили об аресте еще двух человек, принимавших участие в нападении на резиденцию главы государства. Таким образом число задержанных по подозрению в убийстве главы государства выросло до 23 человек.

Между тем, жена убитого президента Гаити считает, что организаторы покушения хотели сорвать референдум и выборы в республике.