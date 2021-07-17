В воскресенье, 18 июля, в Украине ожидается жаркая погода. Температура воздуха в течение дня составит +30...+35 градусов. Немного прохладнее будет на западе страны - +28...+32.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

"Другая, более свежая воздушная масса постепенно подбирается ближе. Мы уже радостно ее ждем, готовим букеты цветов и готовы перерезать красные ленточки для более свежего воздуха - во вторник на западе, севере и в большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами) предполагается +23...+29 градусов", - сообщила Диденко.

По ее словам, на юге и востоке 20 июля все еще будет жарко - +30...+33 градуса, ослабнет жара в этих регионах во второй половине недели.

В то же время, по словам синоптика, завтра в Украине существенных дождей будет мало, однако периодически могут появляться "предвестники влажного западного атмосферного фронта" с похолоданием в западных областях.

В столице в воскресенье существенных осадков не будет, а жара достигнет +32...+34 градусов.

"Всем любителям экстремальных градусов завтра советую в полной мере насладиться горячим воздухом, прыгать "бомбочкой" в бассейны, пруды и реки, ловить дополнительные веснушки на носу, щеголять с белым узорчатым зонтиком, минимумом одежды и максимумом солнцезащитного крема. Потому что уже даже в понедельник в Киеве будет +28...+30, а во вторник, 20 июля, +26...+28 градусов", - рассказала синоптик.

В понедельник, по данным синоптика, в Украину придут грозовые дожди, возможны ливни, град и шквалы - кроме востока и юга.

"Так что завтра - последний день в ближайшей перспективе самых горячих всеукраинских градусов!" - написала синоптик.

Напомним, утром в субботу в Украине 60 населенных пунктов в трех областях остались без света из-за непогоды.

Также мы писали о том, что в Киеве в разгар жары запретили купаться на всех пляжах.