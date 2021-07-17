Европейское агентство по лекарственным средствам до сих пор не получило официального запроса на оценку и разрешение индийской вакцины от коронавируса Covishield. Поэтому регулятор до сих пор ее не одобрил.

Об этом пишет The Print.

Для начала оценки европейским регулятором разработчик препарата должен подать официальный запрос в EMA, который агентство пока не получило.

Напомним, в этом месяце ЕС ввел систему Covid-паспортов для путешествий в страны блока. Это документ, подтверждающий прохождение полной вакцинации гражданами, привитыми одобренными EMA препаратами. Таким туристам въезд в страны на фоне пандемии значительно упростили.

После этого выяснилось, что украинцев после вакцинации "Ковишилдом" в ЕС не пускали.

Как сообщалось, 1 июля вакцину от Covid-19 Covishield одобрили семь стран Евросоюза. Это Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия и Испания. К тому же Эстония отдельно подтвердила, что признает все вакцины, разрешенные Индией.

Также мы писали, что 15 июля ЕС внес Украину в "белый" список стран, для которых снимаются ограничения на поездки в Европу.