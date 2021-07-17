В Польше изменили правила въезда для прилетающих в страну туристов
С сегодняшнего дня, 17 июля, в Польше вводят дополнительные условия для путешественников, которые прилетают в страну.
Об этом сообщает посольство Украины в Польше у себя на странице в Twitter.
"Дополнительные требования для лиц, пересекающих границу авиатранспортом. С 17 июля 2021 года все граждане, прилетающие в Польшу, должны перед вылетом заполнить карту местонахождения путешественника в электронном виде", - говорится в сообщении.
Для прилета в Польшу нужно указать:
- Название страны, откуда началось путешествие;
- Номер рейса;
- Дату прибытия;
- Имя и фамилию;
- Удостоверение личности;
- Контактные данные;
- Адреса мест, где намерены остановится в течение 14 дней пребывания;
- Информацию, подтверждающую вакцинацию от Covid-19 или отрицательный ПЦР-тест.
Напомним, Украина попала в "белый" ковид-список Евросоюза и стала одной из стран, гражданам которой разрешен въезд в ЕС.
"Страна" писала о том, как пускают в ЕС из стран "белого" ковид-списка, куда внесли Украину. Как правило, граждане таких государств могут заезжать в страны Евросоюза по ПЦР-тесту.
Также мы сообщали, что с 18 июля Германия откроет въезд в страну для всех резидентов Украины.