В Польше изменили правила въезда для туристов, которые прилетают на самолетах. Фото: tOrange.biz

С сегодняшнего дня, 17 июля, в Польше вводят дополнительные условия для путешественников, которые прилетают в страну.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше у себя на странице в Twitter.

"Дополнительные требования для лиц, пересекающих границу авиатранспортом. С 17 июля 2021 года все граждане, прилетающие в Польшу, должны перед вылетом заполнить карту местонахождения путешественника в электронном виде", - говорится в сообщении.

Для прилета в Польшу нужно указать:

  • Название страны, откуда началось путешествие;
  • Номер рейса;
  • Дату прибытия;
  • Имя и фамилию;
  • Удостоверение личности;
  • Контактные данные;
  • Адреса мест, где намерены остановится в течение 14 дней пребывания;
  • Информацию, подтверждающую вакцинацию от Covid-19 или отрицательный ПЦР-тест.

Скриншот: twitter.com/UKRinPL

Напомним, Украина попала в "белый" ковид-список Евросоюза и стала одной из стран, гражданам которой разрешен въезд в ЕС.

"Страна" писала о том, как пускают в ЕС из стран "белого" ковид-списка, куда внесли Украину. Как правило, граждане таких государств могут заезжать в страны Евросоюза по ПЦР-тесту. 

Также мы сообщали, что с 18 июля Германия откроет въезд в страну для всех резидентов Украины.

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