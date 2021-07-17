Западная Европа уже почти неделю тонет. Начавшиеся 12 июля катастрофические ливни затопили улицы Германии, а также Бельгии и Нидерландов других европейских стран. Реки, в том числе Рейн, вышли из берегов, смывая дома и автомобили, круша мосты и дороги.

Наводнение убило уже больше сотни человек, еще сотни - пропали. Мобильные сети перестали работать, и власти не могут выйти на связь с пропавшими. Несколько городов отрезаны от внешнего мира, движение парализовано, дамбы и плотины - на грани прорыва.

Сотни городков превратились в смертельные ловушки. Жители рассказывают, как спасались на крышах своих домов, наблюдая за проплывающими мимо автомобилями.

Идут спасательные работы невиданного со времен Второй Мировой войны масштаба, эвакуируют целые жилые районы, а немцы строят большой воде преграды из мешков с песком.

Министр обороны Германии приняла решение о введении режима "военной катастрофы" в западных районах, а немецкая пресса окрестила это стихийное бедствие "наводнением смерти".

"Можно только плакать"

Стихия жестче всего ударила именно по Германии, где погибли больше 130 человек, и число жертв растет. Затопило ключевые промышленные зоны страны. В Бельгии наводнение убило больше десятка жителей, затоплена часть Нидерландов. В Швейцарии сильные осадки вызвали оползни и сели. Непогода также бушует в Великобритании и Францию. Дожди в Западной Европе, по прогнозам синоптиков, не прекратятся еще несколько дней.

"Страдания продолжаются", - сказала премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер во время посещения центра управления профессиональной пожарной команды в Трире. По ее словам, вода сейчас отступает, поэтому сейчас находят людей, утонувших во время стихийного бедствия.

"И там можно только плакать. Наша страна еще никогда не видела ничего подобного", - говорит Драйер.

Особенно тяжелая ситуация сложилась на севере земли Рейнланд-Пфальц. По официальным данным, в одном из городов погибли двенадцать жителей учреждения для инвалидов - наводнение пришло быстрее, чем люди успели спастись.

"Вода достигла потолка первого этажа в течение минуты", - сказал управляющий директор ассоциации "Помощь в жизни" Маттиас Мандос.

"Города уходили под воду за минуты"

"Мы сейчас на юге Германии, но волнуемся за запад страны, где ливни циклона "Бернд" спровоцировали разрушительное наводнение. Из берегов вышли притоки Рейна, превратившиеся в бурные потоки. Больше всего пострадали Рейнланд-Пфальц и наша земля Северный Рейн - Вестфалия. Наш дом в гористой местности далеко от реки, но и там выпало столько осадков, что земля не впитывала, а канализация не справилась, и вода зашла в подвалы и первые этажи. Нам повезло, что застройщик поднял наш участок выше на полметра. И, похоже, это спасло нас от затопления. Мы ещё и не застрахованы от наводнений. Этот риск не включен автоматически в страховании имущества, как и не включён в наш полис. А соседи с нашей улицы насосами и ведрами откачивали воду из подвалов своих домов", - рассказывает "Стране" живущая в Кельне Ирина.

Эксперты прогнозировали дожди, но невозможно точно сказать, где именно циклон обрушит с неба на землю тонны воды и какие регионы пострадают больше всего.

"В некоторых случаях города оказывались под водой буквально в течение десяти минут, - продолжает Ирина. - Люди заблокированы в домах и в машинах, сотни тысяч осталось без электричества, есть перебои с питьевой водой. Полиция просит не ехать в зоны бедствия, чтобы уберечь жителей от зевак и мародеров, но по всей Германии собирают вещи, деньги пострадавшим от наводнения. Уже сейчас это событие называют катастрофой национального масштаба. Точный ущерб, нанесенный циклоном, еще предстоит определить, но немцев призывают быть готовыми к будущим катастрофам. По мнению экспертов, подобные природные катаклизмы обычно случались раз на поколение, но в будущем могут происходить чаще и интенсивнее из-за изменения климата".

Кожаные туфли вместо резиновых сапог

В украинских соцсетях ходит черный юмор, что Германию затопило после визита Зеленского 12 июля, мол, вот и не верь приметам (два года назад во время его приезда Меркель затрясло).

А в Германии говорят о влиянии последствий невиданного ранее потопа на предвыборную кампанию накануне намеченных на осень выборов в Бундестаг, а власти критикуют за пиар на бедствии. Больше всего досталось потенциальному преемнику Меркель - Армину Лашету, председателю партии ХДС и премьер-министру земли Северный Рейн-Вестфалия, одной из самых пострадавших во время потопа.

"Серьезное выражение лица, загар, белая рубашка, темно-синий пиджак, брюки - и кожаные туфли. Он, конечно, знает, что все здесь сравнивают его с Герхардом Шрёдером. В 2002 году внимание СМИ привлекло то, как тогдашний канцлер ходил по разрушенному наводнением городу Гримма в Саксонии. Это обеспечило ему переизбрание. Все партийно-политические вопросы должны отойти на второй план в такой кризисной ситуации, - заявил Лашет, который планирует избраться канцлером в сентябре. Но сначала ему, видимо, придется объяснить, почему на нем нет резиновых сапог", - иронизирует Süddeutsche Zeitung.

"Обсуждают несколько версий катастрофических последствий потопа - по одной из них, это бесконтрольная застройка пойм рек. На власть сейчас много нареканий. Есть прогнозы, что нынешнее наводнение может сказаться на результатах парламентских выборов сильнее пандемии", - сказал "Стране" немецкий журналист Пол Урбан.

Лояльные ХДС медиа связывают происходящее с глобальным потеплением, издания конкурирующих партий выступают с критикой климатической политики Союза в последние годы.

Эксперты прогнозируют возможные риски для партии Меркель.



"Возможно, наводнение смоет уже начавшийся складываться политический расклад перед парламентскими выборами. Хотя почти все крупные политики изо всех сил стараются избежать шрёдеризации стихии ( канцлер Меркель даже не прервала визит в Вашингтон, несмотря на поминутно растущее число жертв наводнения),- подобная тактика не представляется разумной. Наводнение 2002-го, поднявшее непопулярного красного канцлера обратно в канцлерамт, в сравнении с нынешней катастрофой - просто постановка. Его грязные желтые волны политически не менее опасны для страны, чем физически для тех, кого оно настигло", - пишет на своей странице в Facebook главред издания "Русская Германия" Борис Фельдман.