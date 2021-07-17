Президент Беларуси Александр Лукашенко вывел производственное объединение "Белоруснефть" из подчинения концерну "Белнефтехим", против которого ввели санкции США.

Об этом говорится в указе Лукашенко на Национальном правовом портале Беларуси.

Данный документ вносит изменения в ранее принятый указ "О создании государственного производственного объединения "Белоруснефть".

Из документа был исключен подпункт 2.5 пункта 2, который определяет, что производственное объединение находится в подчинении у Белорусского государственного концерна по нефти и химии ("Белнефтехим"). Также исключен подпункт, по которому генеральный директор "Белоруснефти" назначается и освобождается от должности главой "Белнефтехима" по согласованию с президентом.

Напомним, ранее США ввели санкции против девяти госпредприятий нефтехимической отрасли Беларуси. Среди них - "Белнефтехим". Компании и граждане США прекратили сотрудничать с белорусскими компаниями.

Как сообщалось, Лукашенко уверен, что Беларусь и РФ могут эффективно противостоять санкциям, которые западные страны ввели в отношении республики. Также он считает, что санкции - не повод для беспокойства.

Также мы писали, что Лукашенко пригрозил западным странам "неприемлемым ущербом" после того, как в отношении республики были введены санкции.