ДТП, в которое минувшей ночью попал пассажирский автобус Киев-Вроцлав случилось из-за человека, который вышел на проезжую часть. Водитель попытался избежать столкновения с пешеходом и съехал в кювет.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

По информации правоохранителей, водитель избегал наезда на пешехода, который двигался по проезжей части навстречу. За рулем был 43-летний житель Хмельницкой области. Он управлял двухэтажным автобусом марки "Setra".

"Известно, что в салоне кроме двух водителей находилось ориентировочно 58 пассажиров - жителей Ровенской, Львовской, Закарпатской областей и города Киев. В результате ДТП в целом травмированы 23 человека",- сообщили в полиции.

Пешехода и двоих пассажиров госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Еще двое пострадавших находятся в травматологии Дубенской городской больницы, 11 - с незначительными травмами находятся в Радивиловской ЦРБ. Также семеро пассажиров с различными травмами госпитализированы в Бродовскую центральную городскую больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, большинство госпитализированных пострадавших в стабильном состоянии. Однако четверо находятся в реанимации.

"Пострадавшие доставлены в Радивиловскую и Бродовскую больницы. Медики говорят, что состояние большинства людей стабильное. Четверо из них в реанимации, двоих уже прооперировали", – сообщил Коваль.

Напомним, автобус попал в ДТП возле города Радивилов в Ровенской области. Авария произошла в 03:45.

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