В субботу, 17 июля, в Амурской области РФ произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. Авария случилась на 51 км от станции Верхний Улак. Погибли два человека.

Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

"По информации следствия, 17 июля 2021 года в Амурской области на 51 км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак - Эльга на путях необщего пользования произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. В результате двое человек из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли", - рассказали в управлении.

По данному факту уже открыто уголовное дело, ведется расследование.

"Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливается круг свидетелей и потерпевших, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося", - сообщили российские правоохранители.

Напомним, в марте в Египте столкнулись два пассажирских поезда, десятки людей погибли и получили ранения.

Также "Страна" писала о том, как в Виннице поезд 200 метров протащил легковой автомобиль после столкновения.