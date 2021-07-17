Вертолет Ми-2, который потерпел крушение в Николаевской области, принадлежал частному агропредприятию. Он упал на поле около села Зайцево Новоодесской территориальной общины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Обстоятельства крушения сейчас выясняют оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области и сотрудники полиции.

Кроме того, по данным полиции региона, вертолет разбился во время выполнения перелета с целью проведения авиационно-химических работ.

"При выполнении перелета с целью проведения аэро-химических работ вертолет упал и загорелся, в результате чего погибли два члена экипажа 42-х и 47-ми лет", - говорится в сообщении.

В данный момент полиция обеспечивает охрану места происшествия до приезда комиссии Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами для установления обстоятельств и причин аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что утром в субботу, 17 июля, в Николаевской области произошло крушение вертолета Ми-2, в результате чего погибли два человека.

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