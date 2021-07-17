Президенты Молдовы и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский, а также глава Евросовета Шарль Мишель примут участие в 17-й Международной конференции, которая пройдет в Батуми 19 июля.

Об этом говорится в сообщении на сайте конференции.

Основное внимание на форуме будет уделено повышению уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС — Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как Ассоциированное трио.

Грузию на конференции будут представлять премьер-министр Ираклий Гарибашвили, президент Саломе Зурабишвили и члены правительства

Первая тема на повестке дня мероприятия озаглавлена "Три государства — один выбор: Грузия, Молдова и Украина в движении". Ее спикеры: Санду, Зеленский, Мишель и Зурабишвили.

Во второй группе представители известных аналитических центров рассмотрят вопрос об обновлении традиционного трансатлантического диалога и возможные сценарии его развития.

Конференция под названием "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона" пройдет в смешанном формате — присутствовать на мероприятии будут только главные спикеры, а зрители смогут следить за их выступлениями в онлайн-режиме.

Напомним, ранее "Страна" писала, что в понедельник, 19 июля, глава Евросовета Шарль Мишель встретится в грузинском Батуми с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что президент Евросовета в начале марта приезжал в Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским.