В пятницу, 16 июля, в Украину прибыла партия из 100 800 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.

Препарат доставили из Румынии в качестве гуманитарной помощи. Вакцину распределят между регионами страны.

"Передача вакцины состоялась на КПП Сирет-Порубное. Соблюдая все холодовые режимы, эту партию препарата доставят в центральный склад в городе Киев. Потом ее распределят между всеми областями Украины", - информировали в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что США в пятницу, 16 июля, отправили Украине 2 миллиона доз вакцины от коронавируса производства Moderna. Украина получит партию препарата через международную программу обмена вакцинами COVAX. Так США реализуют обещание президента Джо Байдена поделиться вакцинами с другими странами по всему миру через COVAX или напрямую.

Кроме того, мы писали, что канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала, что Германия передаст Украине вакцину от коронавируса. Берлин готов направить Киеву полтора миллиона доз препарата. При этом марка производителя препарата лидером Германии не называлась.