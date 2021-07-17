Утром в субботу, 17 июля, в Германии заявили об увеличении количества жертв наводнения. Сейчас известно о 133 погибших.

Такие данные приводит Bild.

Так, власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердил гибель 43 человек. А на территории земли Рейнланд-Пфальц погибли из-за наводнения 90 человек.

Одним из наиболее пострадавших оказался город Эрфтштадт неподалеку от Кельна, где ситуация резко ухудшилась в пятницу.

По словам представительницы местной власти Фрэнк Рок, вода пришла очень быстро, из-за чего машины оказались подтоплены в течение 10 минут. При этом все водители, утверждает глава района, сумели покинуть свои транспортные средства.

Последствия наводнения в Германии. Фото: Twitter

Напомним, в результате обильных и продолжительных дождей на запад Германии обрушились наводнения. Сильнее всего пострадали федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Местные власти объявили чрезвычайное положение. "Страна" публиковала фото и виде бедствия в ФРГ.

Кроме того, в Германии, где из-за непогоды и вызванных ею сильнейших наводнений погибли уже более 100 человек, начались перебои с электричеством. Без света остались 102 тысячи человек.