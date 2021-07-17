Президент Украины Владимир Зеленский отправится с визитом в США в августе, а не в июле, как ранее сообщал Киев после телефонного разговора лидеров США и Украины.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.

По их данным, после первого телефонного разговора главы ОП Андрея Ермака с замгоссекретаря Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений (памятуя о конфузе Банковой, неверно передавшей смысл беседы Зеленского с Байденом на сайте президента Украины и приписавшей главе Белого дома поддержку предоставления Украине ПДЧ в НАТО).

При этом во время согласования, как сообщают источники, Америка вычеркнула слово "июльский" из украинского сообщения, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США.

Сейчас, как пишет издание, Вашингтон предлагает Киеву совершить визит в конце августа но до Дня Независимости Украины), что вызывает крайнее неудовольствие украинской стороны.

Напомним, Зеленского пригласил в Вашингтон глава Белого дома Джо Байден во время телефонного разговора лидеров стран, который состоялся 7 июня.

Вчера на Банковой пообещали в ближайшее время обнародовать дату визита Зеленского в США.