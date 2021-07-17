В оздоровительном учреждении "Делюкс" в Ивано-Франковской области произошло массовое отравление детей. Пострадали 5 человек.

Об этом сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области в Facebook.

Так, в инфекционное отделение Яремчанской центральной районной больницы были госпитализированы 5 детей. Предварительный диагноз – пищевое отравление. Состояние медики оценивают как средней тяжести.

Сейчас чиновники из Госпотребслужбы проводят расследование данного инцидента, а о результатах обещают рассказать в ближайшее время.

Напомним, ранее в этом месяце в пгт Куликов Львовской области 24 человека, среди которых 7 детей, были госпитализированы с отравлением после банкета в ресторане "Панский кныш".

После этого власти Львовской области запретили руководителям ресторанов готовить в летний период скоропортящиеся блюда, к которым, в частности, относятся салаты с майонезом.

Также мы писали о том, как почти 100 человек отравились едой из суши-ресторана в Харькове. Причиной инцидента стал больной работник заведения.