В субботу, 17 июля, положительный результат на Covid-19 был обнаружен у одного из жителей поселка спортсменов в Токио, где остановятся большинство участников Олимпийский игр.

Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на организаторов Игр.

По их словам, зарубежный посетитель, который принимает участие в организации игр, получил положительный результат тестирования на коронавирус. Национальность человека не разглашается из соображений конфиденциальности.

Его "удалили" из поселка, где во время игр будут проживать тысячи спортсменов и официальных лиц, сообщил на пресс-конференции пресс-секретарь Токийского оргкомитета Масса Така.

"Прямо сейчас этот человек находится в гостинице", - сказал Така.

Оргкомитет Токио заявил, что всего среди сотрудников Tokyo Games недавно было подтверждено 15 случаев коронавируса. Ежедневный показатель является самым высоким с 1 июля, в результате чего общее количество случаев коронавируса среди сотрудников достигло 45.

Среди 15 новых случаев - первый случай выявили в поселке спортсменов. Сборные стран только начинают прибывать на Игры, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ключевой частью мер по борьбе с инфекцией является ежедневное тестирование слюны спортсменов, участвующих, а также частое тестирование других участников соревнований. Передвижения посетителей также должно контролироваться и ограничиваться.

Напомним, ранее в Японии впервые с коронавирусом госпитализировали члена делегации, прибывшего на Олимпиаду.

Как сообщалось, Игры 2020 года, отложены на год из-за глобального пандемии, будут проходить в основном без зрителей и в условиях жесткого карантина.