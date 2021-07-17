В пятницу, 16 июля, США отправили Украине 2 миллиона доз вакцины от коронавируса производства Moderna.

Об этом заявили в Белом доме, передает Reuters.

Как сообщается, Украина получит партию препарата через международную программу обмена вакцинами COVAX.

Так США реализуют обещание президента Джо Байдена поделиться вакцинами с другими странами по всему миру через COVAX или напрямую. Еще 3,5 миллиона доз вакцины Moderna планируется отправить в Бангладеш в течение выходных.

"Научные группы и юридические и регулирующие органы обеих стран работали вместе, чтобы обеспечить быструю доставку безопасных и эффективных партий вакцины", - сказал чиновник из администрации Байдена.

Недавно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило о риске миокардита у молодых людей от прививок Pfizer и Moderna.

Известно, что препарат Moderna входит в список сертифицированных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). В этот перечень входят еще Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson и Vaxzevria (AstraZeneca). Согласно новым правилам, туристы из других стран смогут свободно передвигаться внутри ЕС с 1 июля, если у них есть "сертификат вакцинации" одной из четырех вакцин, сертифицированных EMA.

Напомним, вчера премьер Денис Шмыгаль анонсировал получение первой партии американской вакцины от коронавируса Moderna в июле.

Ранее сообщалось, что до конца лета Украина получит девять миллионов доз вакцин четырех производителей.