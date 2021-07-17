В субботу, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв трагедии малазийского Боинга 747, который был сбит над территорией Донбасса.

Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

"Семь лет тому назад в небе над Украиной произошла страшная катастрофа пассажирского самолета Boeing 747 рейса МН17. В результате трагедии погибли 298 человек. 298 потерянных жизней, 298 разрушенных мечтаний о счастливом будущем", - сказал он.

Зеленский почтил память жертв рейса МН17. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

В то же время Зеленский добавил, что "мир должен знать правду".

"Верю, что истину в ближайшее время установят", - резюмировал он.

Зеленский почтил память жертв рейса МН17. Скриншот: instagram.com/zelenskiy_official

Напомним, катастрофа Boeing 777 малайзийской авиакомпании произошла 17 июля 2014 года в 16.20 по киевскому времени. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой класса "земля-воздух". Никто из 298 человек на борту самолета не выжил.

Дело рассматривает окружной суд Гааги. Такой выбор был сделан потому, что две трети (193) из 298 пассажиров сбитого самолета были подданными этой страны, а также потому, что международное следствие велось под руководством нидерландских полиции и прокуратуры.