В трех областях Украины из-за ухудшения погодных условий без электричества утром 17 июля остались 60 населенных пунктов.

Об этом говорится в сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 17 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях (Закарпатская - 55, Луганская - 3 и Донецкая - 2)", – сообщили спасатели.

Спасатели добавили, что над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Напомним, ранее синоптик сообщила, что на этих выходных, 17-18 июля, практически по всей Украине, кроме юга, ожидаются локальные дожди и грозы. Жара 17-18 июля удержится: в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +30...+35 градусов.

Кроме того, в Укргидрометцентре рассказали, что в субботу, 17 июля, в Украине будет жаркая погода. Местами пройдут дожди с грозами. Исключением могут стать не только южные, но и центральные регионы, где погода будет солнечной, +35 градусов. Ветер будет северо-восточным, его скорость будет достигать от 3 до 8 м/с днем ​​и ночью.