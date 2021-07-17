Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает единоразовое добровольное декларирование активов, принадлежащих физическим лицам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Речь о законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения единоразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет", принятом парламентом Украины 15 июня по инициативе главы государства.

Благодаря этому документу чиновники хотят вывести из тени доходы граждан, которые скрыты от налогообложения. Это должно способствовать привлечению в экономику страны дополнительных ресурсов.

Граждане Украины могут подать единоразовую добровольную декларацию со всеми активами, с которых не были уплачены налоги до 1 января этого года. В самой декларации не нужно будет указывать источник происхождения задекларированных активов.

Однако следует уточнить, что с задекларированных активов придется уплатить налог:

5% с денег на счетах в банках;

9% с денег в иностранных финучреждениях;

2,5% с государственных облигаций Украины.

Кроме того, глава государства подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единоразового сбора в бюджет" № 1542-IX. Этот закон системно связан с предыдущим и предлагает не считать умышленным уклонение от уплаты налогов и сборов, если такие действия связаны с приобретением объектов, которые гражданин указал в добровольной декларации и заплатил согласованную сумму сбора декларирования, если такие действия совершены до 2021 года.

Также устанавливается, что не могут быть использованы вышеуказанные данные в подтверждение виновности подозреваемого, обвиняемого в совершении уголовных преступлений по уклонению от уплаты налогов и сборов (предусмотренных статьями 212, 212-1 Уголовного кодекса).

Напомним, согласно законопроекту единоразовое добровольное декларирование активов физлиц проведут с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года.Воспользоваться добровольным декларированием могут физические лица - резиденты, в том числе самозанятые лица, а также физлица, не являющиеся резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения объектов декларирования или на момент начисления (получения) доходов, за счет которых приобретены объекты декларирования.

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