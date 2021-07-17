Утром в субботу, 17 июля, возле города Радивилов в Ровенской области произошло ДТП. На трассе перевернулся рейсовый автобус "Киев - Вроцлав", в результате чего пострадали 16 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел в 03:45 вблизи города Радивилов Дубенского района. Водитель рейсового автобуса сообщением "Киев – Вроцлав", в котором находилось 40 человек, не справился с управлением и допустил опрокидывание.

В результате ДТП 16 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения.

По информации спасателей, для помощи людям привлекались 20 человек и 5 единиц техники. Сейчас полиция устанавливает все детали инцидента.

В Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус с людьми. Фото: ГСЧС

Напомним, в одном из сел Ровенской области 14-летний мальчик погиб, упав с велосипеда на аварийном мосту. Инцидент случился в селе Чудель Сарненского района.

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