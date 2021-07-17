В Украине по состоянию на утро 17 июля число случаев коронавируса увеличилось на 591. Количество новых зараженных, по сравнению со вчерашним днем, снизилось после четырехдневного роста этого показателя.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Facebook.

Среди новых пациентов - 41 ребенок и 9 медработников. За день 438 человек с коронавирусом попали в больницу. Выздоровело за прошлые 24 часа 676 пациентов. Скончались 16 человек с Covid-19.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 18 006 человек, методом ИФА - 8 718 человек, экспресс-тестами - 14 648 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.

Всего в Украине зафиксировали уже 2 244 196 случаев коронавируса. Из них 52 718 оказались летальными. Выздоровело 2 180 957 человек. Кроме того, по информации Минздрава, в стране за время пандемии провели 11 138 052 ПЦР-теста на коронавирус.

Напомним, в Киеве из-за третьей волны коронавируса могут вернуть пропуска на транспорт, теперь они будут электронными.

Также мы писали о том, что в Украине могут начать делать прививки от коронавируса в аптеках.