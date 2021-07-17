Утром в субботу, 17 июля, в Николаевской области произошло крушение вертолета Ми-2. Погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел около 06:08 вблизи села Зайвое Николаевского района. Там упал вертолет Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро), после этого он загорелся. В результате погибли 2 человека (пилот и помощник пилота).

Спасателям удалось ликвидировать пожар на площади 6 квадратных метров к 06:35. К тушению и деблокации погибших привлекалось 8 человек и 2 единиц техники ГСЧС.

Напомним, вчера в России под Томском пропал с радаров пассажирский авиалайнер Ан-28. Позже стало известно, что борт мог потерпеть крушение сразу после взлета. Спасатели подтвердили пропажу с радаров данного авиалайнера. Некоторое время спустя борт нашли. В МЧС РФ заявили, что авиалайнер совершил жесткую посадку. При этом все пассажиры выжили.

Также мы писали о том, что недавно в центре Бухареста аварийно приземлился американский военный вертолет Black Hawk, сбивший на своем пути фонарные столбы. Он выполнял тренировочный полет. После инцидента военнослужащие начали проверку.