Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что отправленный Верховной Радой в отставку с поста министра внутренних дел Арсен Аваков может осенью вернуться в Кабмин на новую должность. В партии "Слуга народа" хотят предложить бывшему министру должность вице-премьера.

Об этом Арахамия сказал 16 июля в эфире телеканала "Украина 24".

"Есть предложение осенью, когда начнется политический сезон, увидеть его (Авакова - Ред.) в какой-то ипостаси в команде. Это будет по договоренности сторон решаться в сентябре. У нас есть много должностей в правительстве, у нас есть три-четыре вице-премьера", - сказал нардеп.

Арахамия добавил, что пока не знает, согласится ли на это предложение сам Аваков.

"Мы предложим, а он решит, соглашаться или не соглашаться", - заявил глава фракции.

В "Слуге народа" уже строили другие планы на Авакова, которые он отверг. 15 июля глава партии Александр Корниенко высказал свое мнение, что экс-министр внутренних дел будет лучшим кандидатом на пост мэра Харькова. И сказал, что поддержит Авакова в этом.

Однако человек из окружения Авакова заявил, что тот не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра Харькова.