В Германии, где из-за непогоды и вызванных ею сильнейших наводнений погибли уже более 100 человек, начались перебои с электричеством. Без света остались 102 тысячи человек.

Об этом 16 июля сообщил немецкий информационный портал Tagesschau.

Кроме этого, тысячи жителей в наиболее пострадавших регионах были вынуждены покинуть свои дома из-за разрушений и подтоплений.

Финансовое управление земли Северный Рейн-Вестфалия приняло постановление об оказании помощи гражданам и бизнесу, которые стали жертвами неблагоприятных погодных условий.

"Благодаря мерам, предусмотренным указом о стихийных бедствиях, мы сможем быстро и без лишней бюрократии оказать помощь там, где она срочно необходима. Незамедлительная поддержка пострадавших граждан является нашим главным приоритетом", - приводит издание слова министра финансов этой федеральной земли Луца Линенкэмпера.

В субботу округ Рейн-Эрфт (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), который особенно сильно пострадал от непогоды, намерен посетить федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Он хочет лично пообщаться со спасателями, которые работают на месте бедствия.

Франция со своей стороны выразила готовность оказать помощь в борьбе с последствиями непогоды в Германии.

В результате обильных и продолжительных дождей на запад Германии обрушились наводнения. Сильнее всего пострадали федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Местные власти объявили чрезвычайное положение. "Страна" публиковала фото и виде бедствия в ФРГ.

Мы также писали, что мощное наводнение обрушилось и на Бельгию с Нидерландами.