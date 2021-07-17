В Киеве, где из-за третьей волны коронавируса могут вернуть пропуска на транспорт, из-за съемок видеоролика запретили движение транспорта по центральным улицам.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"16-18 июля с 05:00 до 23:00 запретят движение транспорта по центральным улицам из-за проведения съемок видеоролика. Подписано распоряжение Киевской городской государственной администрации №1571", - пишут в пресс-центре.

В частности, с 16 июля, действует запрет движения транспорта:

на улице Игоревской (в квартале от улицы Петра Сагайдачного до улицы Братской).

В субботу, 17 июля, запретят движение на:

улице Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой),

улице Рейтарской (в квартале от улицы Золотоворотской до улицы Стрелецкой),

улице Стрелецкой (в квартале от улицы Ярославов Вал до Георгиевского проулка).

В воскресенье, 18 июля, автотранспорт не сможет перемещаться:

вокруг площади Ивана Франко,

на улице Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Заньковецкой до улицы Ольгинской),

на улице Станиславского.

"На время проведения съемок будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, которые курсируют указанными улицами, - добавили в КГГА.

Согласно обнародованному документу, съемки видеоролика проводит ООО "Радиоактив Синема", он называется "Ballons" (Воздушные шары - с англ.).

Кому именно столичная компания снимает видео не сообщается, но она известна сотрудничеством, как с ведущими мировыми брендами, так и музыкальными звездами первой и второй величины. Также принимали участие с съемках нашумевшего телесериала "Чернобыль".

Ранее "Страна" сообщала, что 14 июля протестующие ветераны силовых структур перекрыли движение по улице Грушевского. Пенсионеры-силовики приехали из разных регионов Украины и выступали с требованием пересчета пенсионных выплат.

Также напомним, что в Киеве начал рушиться Берестейский путепровод. В связи с этим под ним ограничили движение по одной из полос.