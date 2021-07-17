В Киеве на выходные запретили движение транспорта по центральным улицам из-за съемок видеоролика
В Киеве, где из-за третьей волны коронавируса могут вернуть пропуска на транспорт, из-за съемок видеоролика запретили движение транспорта по центральным улицам.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"16-18 июля с 05:00 до 23:00 запретят движение транспорта по центральным улицам из-за проведения съемок видеоролика. Подписано распоряжение Киевской городской государственной администрации №1571", - пишут в пресс-центре.
В частности, с 16 июля, действует запрет движения транспорта:
- на улице Игоревской (в квартале от улицы Петра Сагайдачного до улицы Братской).
В субботу, 17 июля, запретят движение на:
- улице Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой),
- улице Рейтарской (в квартале от улицы Золотоворотской до улицы Стрелецкой),
- улице Стрелецкой (в квартале от улицы Ярославов Вал до Георгиевского проулка).
В воскресенье, 18 июля, автотранспорт не сможет перемещаться:
- вокруг площади Ивана Франко,
- на улице Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Заньковецкой до улицы Ольгинской),
- на улице Станиславского.
"На время проведения съемок будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, которые курсируют указанными улицами, - добавили в КГГА.
Согласно обнародованному документу, съемки видеоролика проводит ООО "Радиоактив Синема", он называется "Ballons" (Воздушные шары - с англ.).
Кому именно столичная компания снимает видео не сообщается, но она известна сотрудничеством, как с ведущими мировыми брендами, так и музыкальными звездами первой и второй величины. Также принимали участие с съемках нашумевшего телесериала "Чернобыль".
Ранее "Страна" сообщала, что 14 июля протестующие ветераны силовых структур перекрыли движение по улице Грушевского. Пенсионеры-силовики приехали из разных регионов Украины и выступали с требованием пересчета пенсионных выплат.
Также напомним, что в Киеве начал рушиться Берестейский путепровод. В связи с этим под ним ограничили движение по одной из полос.