Движение транспорта по центральным улицам Киева будет запрещено. Фото: "Страна"

В Киеве, где из-за третьей волны коронавируса могут вернуть пропуска на транспорт, из-за съемок видеоролика запретили движение транспорта по центральным улицам.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"16-18 июля с 05:00 до 23:00 запретят движение транспорта по центральным улицам из-за проведения съемок видеоролика. Подписано распоряжение Киевской городской государственной администрации №1571", - пишут в пресс-центре.

В частности, с 16 июля, действует запрет движения транспорта:

  • на улице Игоревской (в квартале от улицы Петра Сагайдачного до улицы Братской).

В субботу, 17 июля, запретят движение на:

  • улице Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой),
  • улице Рейтарской (в квартале от улицы Золотоворотской до улицы Стрелецкой),
  • улице Стрелецкой (в квартале от улицы Ярославов Вал до Георгиевского проулка).

В воскресенье, 18 июля, автотранспорт не сможет перемещаться:

  • вокруг площади Ивана Франко,
  • на улице Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Заньковецкой до улицы Ольгинской),
  • на улице Станиславского.

"На время проведения съемок будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, которые курсируют указанными улицами, - добавили в КГГА.

Согласно обнародованному документу, съемки видеоролика проводит ООО "Радиоактив Синема", он называется "Ballons" (Воздушные шары - с англ.).

Кому именно столичная компания снимает видео не сообщается, но она известна сотрудничеством, как с ведущими мировыми брендами, так и музыкальными звездами первой и второй величины. Также принимали участие с съемках нашумевшего телесериала "Чернобыль".

Ранее "Страна" сообщала, что 14 июля протестующие ветераны силовых структур перекрыли движение по улице Грушевского. Пенсионеры-силовики приехали из разных регионов Украины и выступали с требованием пересчета пенсионных выплат.

Также напомним, что в Киеве начал рушиться Берестейский путепровод. В связи с этим под ним ограничили движение по одной из полос.

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