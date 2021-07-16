В Польше в озере Шперек утонул двухлетний ребенок из Украины. Его родителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает польский таблоид Fakt в пятницу, 16 июля.

Двухлетний мальчик в четверг, 15 июля, без присмотра родителей смог ночью выйти из летнего дома неподалеку озера в развлекательном центре "Лидо". Он упал с помоста в водоем.

Тело мальчика в воде заметил посторонний человек, который и вызвал спасателей. Они более двух часов пытались реанимировать ребенка, однако им этого не удалось.

"Родители ребенка, граждане Украины, появились у озера, когда уже шла спасательная операция. Позже стало известно, что родители с мальчиком приехали на отдых с двумя семьями и накануне длительное время употребляли спиртные напитки", - пишут в материале.

В данный момент местная прокуратура выдвинула родителям обвинение. Их обвиняют в том, что они подвергли своего двухлетнего сына непосредственной опасности и смерти. А также в непредумышленном убийстве, которое вызвано тем, что они оставили незапертой дверь в хижину, из которой ребенок вышел и пошел к озеру, забрался на помост и упал с него.

В польской полиции добавили, что родителям мальчика грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше вертолет с украинцами упал в озеро. В результате все они получили травмы. Пострадавших госпитализировали в местные медучреждения.

Также напомним, что в Польше полиция устроила облаву на подозреваемого в убийстве целой семьи. Подозреваемым в убийстве объявлен 52-летний брат погибшего мужа, который некоторое время жил с этой семьей в одном доме.