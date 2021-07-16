В пятницу, 16 июля, в Токио, где пройдут летние Олимпийские игры, прибыл первый десант олимпийцев из Украины. С 23 июля они будут представлять нашу страну на Играх ХХХІІ Олимпиады.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета на своем сайте.

В частности, после прохождения в международном аэропорту Токио все необходимые миграционных процедур, проверки документов, сдачи теста на Covid-19 украинцы отправились в Олимпийскую деревню. Первыми жителями Олимпийской дома стали наши представители бокса, дзюдо и стрельбы из лука.

По данным пресс-центра, ребята разместились в комфортных одноместных и двухместных комнатах. В первый вечер прибытия спортсмены посетили столовую, которая работает круглосуточно и предлагает широкий спектр блюд различных кухонь мира.

"Уже завтра у наших атлетов будет возможность более подробно ознакомиться с Олимпийским поселком и провести свои первые тренировки на его территории", - рассказали в НОК.

Ранее "Страна" сообщала, что НОК утвердил состав Олимпийской сборной Украины на Играх в Токио. Украину на главном спортивном форуме четырехлетия будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах).

Также напомним, что президент Зеленский с женой проводили украинских спортсменов на Олимпиаду в Токио. В специальном телемарафоне также принял участие президент Национального олимпийского комитета Украины.