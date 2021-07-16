Американская компания Google обновила свое приложение для устройств с операционной системой iOS. В приложении появилась новая функция, которая позволяет быстро очистить историю поиска за последние 15 минут.

На изменения обратило внимание издание The Indian Express.

Нововведение касается приложения-поисковика Google Search, которое работает как с текстовыми, так и с голосовыми запросами, а также осуществляет поиск в сети по картинкам. В последнем обновлении программы можно заметить новую кнопку "Удалить историю за последние 15 минут". Она позволяет легко и быстро очистить историю поисковых запросов за указанное время. Кнопка располагается во всплывающем меню, которое появляется при нажатии на аватар профиля.

Для устройств на Android опция появится позднее, но в течение этого года.

Ранее компания Google внедрила возможность очищать историю любых действий в аккаунте автоматически. Это можно настроить в параметрах аккаунта, выбрав один из возможных вариантов временного промежутка для очистки: 3, 18 или 36 месяцев. К слову, для аккаунтов, созданных недавно, этот таймер уже выставлен на 18 месяцев, но при желании его можно изменить.

В начале месяца "Страна" сообщала, что Google готовится кардинально изменить поисковую систему.

Мы также рассказывали, что недавно в Android 12 нашли секретную функцию, о которой не упомянул Google.