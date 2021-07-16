Государственная компания "Укрзализныця" решила возобновить следование двух пригородных поездов, которые объединят ключевые населенные пункты в Луганской и Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ на своем сайте.

"С 19 июля возобновляется курсирование пригородного поезда №6107 / 6106 Волноваха - Мариуполь - Волноваха. Из Волновахи он будет отправляться в 11:25 и прибывать в Мариуполь в 13:19. Обратно из Мариуполя он будет отправляться в 14:40 и прибывать в Волноваху в 16:35. Этот поезд будет курсировать по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям", - заявили в пресс-центре.

Также представители "Укрзализныци" рассказали о курсировании поезда Сватово - Попасная.

"С 25 июля будет возобновлено курсирование ежедневного пригородного поезда №6443 / 6444 Сватово - Попасная - Сватово. Со станции Сватово он будет отправляться в 09:40 и прибывать в Попасную в 13:10. Обратно со станции Попасная он будет отправляться в 13:20 и на конечную станцию ​​прибывает в 17:22. Будет проходить через станции Кабанное, Кременное, Рубежное, Лисичанск", - пишут в УЗ.

В свою очередь, со станции Лисичанск с поезда №6444 Попасная - Сватово можно сделать пересадку на поезд №138 "Максим Яровец", на котором будет удобно добраться до Харькова, Полтавы, Миргорода, Киева или Винницы. Из Лисичанска он отправляется в 15:10.

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" возобновила движение поездов по участку Васильков-Боярка, где с рельс сошел грузовой состав. Движение поездов через этот участок жд-полотна также возобновлено.

Также напомним, что "Укрзализныця" решила возобновить международное сообщение с Австрией и Венгрией, прерванное из-за пандемии коронавируса.