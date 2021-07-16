Сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) успешно подключили резервное аппаратное обеспечение на телескопе "Хаббл". Автоматическая обсерватория на земной орбите перестала работать из-за сбоя в работе системы 13 июня.

Об этом аэрокосмическое агентство сообщило на своем сайте 16 июля.

Специалисты подключили резервные блок питания и блок управления, а также средства форматирования научных данных к другой стороне модуля научного инструментария, управления и обработки данных (SI C&DH). Помимо этого, отдельное оборудование на борту телескопа было переключено к резервному модулю через альтернативные интерфейсы. По итогам работ резервная система приведена в нормальный режим.

"Команда "Хаббл" сейчас следит за оборудованием, чтобы убедиться, что все работает правильно. Затем группа проведет калибровку приборов перед возобновлением нормальной научной работы", - говорится в сообщении НАСА.

После сбоя в работе 13 июня все приборы телескопа были переведены в безопасный режим. В течение месяца специалисты проводили многодневные тесты, включая попытки перезагрузить и перенастроить систему и резервное аппаратное обеспечение, но успехом они не увенчались. Однако было выявлено, что возможная причина сбоя связана с блоком управления питанием.

"Хаббл" был запущен на орбиту в 1990 году. За 31 год своей работы телескоп провел более 1,5 млн исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 18 тысяч научных работ.

Ранее "Страна" не раз писала о работе телескопа. Например, в 2017 году "Хаббл" сделал уникальные фотографии двух галактик, которые сливаются в одну.

А прошлой осенью автоматической обсерватории удалось сфотографировать галактику в созвездии Секстант, по конфигурации похожую на водопад.