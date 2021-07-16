В Житомирской области, где селяне с боями отстаивают урожай лесной черники, стадо домашнего скота помогло сотрудникам правоохранительных органов поймать нетрезвого водителя, который пытался сбежать.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

"Около 20:00 15 июля в Новоград-Волынский районный отдел полиции поступило сообщение о нетрезвом водителе за рулем автомобиля "Mercedes Vito" в городе. Для проверки этих сведений по указанному заявителем адресу выехали полицейские сектора реагирования", - пишут в пресс-центре.

В частности, минивэн был припаркован возле одного из торговых заведений, а его водитель находился снаружи. Однако при появлении правоохранителей он заскочил в салон и быстро уехал, пытаясь скрыться из поля зрения патрульных. Он не отреагировал на включенные проблесковые маячки на служебном "Mitsubishi", звуковые сигналы и обращения правоохранителей, которые следовали за ним. Зато человек своим управлением постоянно создавал опасные ситуации для других участников движения и всячески провоцировал ДТП с преследователями.

"На одной из улиц города водитель минивэна резко затормозил и только моментальная реакция полицейских и их умелые действия помогли избежать травмирования участников погони в результате столкновения автомобилей. Но даже дорожно-транспортное происшествие не остановило наглеца, он быстро уехал с места ее совершения", - рассказывают в полиции.

В то же время, полицейские передали информацию об этом коллегам Барановского отделения полиции, ведь неадекватный руководитель выехал на территорию их обслуживания.

"В конце минивэну пришлось остановиться: в с. Рогач путь ему преградило стадо домашнего скота. Там наряды патрульных полицейских Барановского отделения и Новоград-Волынского райотдела сделали невозможным его дальнейшее движение", - заявили правоохранители.

По их данным, за рулем автомобиля находился 41-летний житель с. Красиловки с явными внешними признаками алкогольного опьянения. В медучреждении, куда доставили мужчину, врачи зафиксировали его нетрезвое состояние (3,11 промилле).

"Этого же водителя нетрезвым наши сотрудники уже останавливали в январе и апреле текущего года. Тогда оформлялись соответствующие административные материалы. В первом случае человек апеллировал в суд и ему удалось избежать ответственности. Вчера, 15 июля, суд вынес решение по второму задокументированному нами случаю, назначив ему наказание в виде штрафа и лишения права управления. Однако это судебное постановление еще не вступило в законную силу", - рассказал начальник Новоград-Волынского райотдела полиции Андрей Гнатенко.

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