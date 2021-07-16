В пятницу, 16 июля, синоптик Наталья Диденко рассказала про антициклон, который пришел на территорию Украины.

Соответствующий пост она обнародовала на своей странице в Facebook.

"Таки антициклон осыпается потихоньку", - говорит Диденко, обращая внимание, что он проходит от Житомирщины через Киевскую и Харьковскую область.

"И кое-где на Западе Украины. Уже начали понемногу появляться влажные грозовые очаги", - добавила синоптик в социальной сети.

Скриншот: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" сообщала, когда в Украине начнет спадать жара. По прогнозу Натальи Диденко, в понедельник ощутимое ослабление жары прорвется в западные области, а во вторник, 20-го июля легкое ослабление жары распространится дальше по стране.

"Дольше всего будет печь на Востоке и юге, однако и туда на следующей неделе дойдет милосердный воздух", - написала Диденко.

Также напомним, какой будет погода в Украине в субботу. По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются во всех областях, кроме Юга и Центра, где погода будет солнечной, +35 градусов. Ветер будет северо-восточным, его скорость будет достигать от 3 до 8 м/с днем ​​и ночью.