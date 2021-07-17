Ситуация с электроэнергией в Украине близка к критической. Из-за жары потребление электричества заметно выросло. По данным "Укрэнерго", если 11 июля оно составляло 365 млн киловатт-часов, то 15 июля - уже 404.

При этом на ТЭС и ТЭЦ не работает больше 20 энергоблоков - часть остановилась из-за отсутствия топлива, часть - на аварийные ремонты. Также сокращаются запасы угля на складах электростанций.

По-сути, речь идет об угрозе энергобезопасности страны.

На днях по этому вопросу состоялось совещание СНБО с "Укрэнерго". На вчерашнем пресс-брифинге глава Совбеза Александр Данилов заверил, что все под контролем и отключений электроэнергии не будет.

Между тем, появилась информация, что диспетчер "Укрэнерго" запросил аварийную помощь - вчера в России, а сегодня - в Беларуси.

Об этом сообщил нардеп, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко. А глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец назвал "Стране" даже ценник, по которому, якобы, Украина готова брать электроэнергию в соседней Беларуси - 2,8 гривен за киловатт.

Это рекордный тариф, учитывая, что на внутреннем рынке электроэнергии цены обвалились и едва превышают 1 гривну за киловатт. "В отдельные периоды ценники проседал до 40 копеек", - рассказал нам аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

При этом в "Укрэнерго" опровергли запрос на аварийную помощь по электроэнергии.

Впрочем, не факт, что этого удастся избежать. Как говорит Юрий Корольчук, кризис на энергорынке усугубляется, и, скорее всего, выруливать из сложной ситуации будут повысив цены на электроэнергию. И для промышленных потребителей, и для населения.

Разбирались, что происходит на рынке электроэнергии и на сколько может подорожать электричество.

Электричество закончилось?

Отечественный рынок электроэнергии лихорадит уже давно. Но в последнее время ситуация усугубилась.

По данным Минэнерго, запасы угля на ТЭС сейчас ниже плановых показателей и составляют порядка 1,28 млн тонн, причем, объемы уменьшаются с июня. Для сравнения: еще 15 июля запасы составляли почти 1,5 млн при этом отставание от плановых оценивалось в более чем 40 тысяч тонн.

По причине нехватки топлива уже остановлено несколько энегоблоков. По данным "Укрэнерго", из-за дефицита ресурса остановлено 14 блоков, в частности, по два блока на Углегорской и Трипольской ТЭС, три - на Змиевской (все входят в структуру "Центрэнерго").

Два блока не работает на Харьковской ТЭЦ-5, Киевской ТЭЦ-5 и один - на столичной ТЭЦ-6 компании "Киевтеплоэнерго".

Отключены два блока на Запорожской ТЭС "ДТЭК Днепроэнерго".

Еще 9 энергоблоков выведены в аварийные ремонты (на Кураховской, Добротворской, Ладыжинской, Приднепровской, Криворожской ТЭС).

При этом из-за жары потребление электроэнергии в Украине растет. Поэтому, если еще недавно на энергорынке был профицит электроэнергии, то теперь впору говорить уже о дефиците. Правда, пока нехватку электроэнергии в "Укрэнерго" официально не подтверждают. Также о стабильности ситуации заявили в СНБО. Но в профильной среде эту тему активно обсуждают.

"Три энергоблока Бурштынской ТЭС совсем неожиданно при тотальном коммерческом профиците на РДН (рынок на сутки вперёд - Ред.) переведены с работы Бурштынкского полуострова на работу на материковую часть Объединенной энергосистемы Украины. Что это может означать? Только одно - дефицит", - отметил первый заместитель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Юрий Саква.

По данным нардепа Алексей Кучеренко, 15 июля диспетчер запросил помощь у РАО ЕЭС, а 16 - у Беларуси. У последней, якобы, запросили до 1 гигаватта электроэнергии.

Нардеп и глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец также подтвердил нам эту информацию, уточнив даже цену, по которой Украина готова брать электричество в соседней Беларуси, - 2,8 гривен за киловатт. "При том, что для наших ТЭС регулятор установил ценовую планку в 1,15 гривен, что является для них убыточным", - отметил Волынец.

В "Укрэнерго" опровергли эту информацию, заметив, что ни 15, ни 16 июля "не активировали аварийную помощь в ОЭС Украины. Также сейчас не происходит импорт из стран, не являющихся членами энергетического сообщества (то есть, России и Беларуси - Ред.)", - отметили в "Укрэнерго".

Юрий Корольчук не исключает, что даже если импорта и не было, то саму возможность поставок диспетчер все же "пробивал".

По 40 копеек за киловатт

В чем причина надвигающегося коллапса на энергорынке?

Как пояснил нам Юрий Корольчук, к массовому выводу энергоблоков в простой привел не столько дефицит угля, сколько тот факт, что работать при сложившейся рыночной конъюнктуре ТЭС сейчас попросту невыгодно.

За последнее время цены на рынке на сутки вперед сильно просели.

"В некоторые периоды они снижались до 40 копеек за киловатт", - говорит Корольчук.

При этом и уголь, и газ, на которых работают блоки ТЭС, дорожают.

"Мировые ценники на газ уже близятся к 500 долларам за тысячу кубов. Уголь стоит больше 120 долларов, хотя ему до осени не прочили больше 80 долларов за тонну", - говорит Корольчук.

Стоит отметить, что на фоне резкого роста энергетического сырья, на многих рынка пошли вверх цены и на электроэнергию. К примеру, в Европе ценники подскочили до 100 евро за мегаватт-час.

Для сравнения: у нас стоимость мегаватт-часа на рынке на сутки вперед в начале июля обвалилась до 450 гривен, и вернулась к 800 гривнам только после вмешательства регулятора.

Почему в Украине рухнули цены на электроэнергию, хотя и газ, и уголь дорожают?

"По-сути, речь идет о конкурентных войнах - крупные игроки хотят вытеснить с рынка мелких и средних трейдеров, и это у них получается", - говорит Корольчук.

По его словам, сбивают цены "Энергоатом", ДТЭК (компании Ахметова) и крупный трейдер "Юнайтед Энерджи". Последнюю компанию связывают с Игорем Коломойским, но, как говорят наши источники, сейчас он "сдает ее в аренду людям из окружения Зеленского".

Интересно, что еще в начале июля НКРЭ обвинила компанию Д.Трейдинг (входит в ДТЭК Рината Ахметова) в обвале цен на рынке на сутки вперед, а 6 июля расследование по факту обвала цен начал Антимонопольный комитет.

При этом в Д. Трейдинг обвинили регулятора в создании условий для "трейдеров-спекулянтов", которые, якобы, и обвалили цены.

Хотя, как считает Юрий Корольчук, "на самом деле на зачистку рынка от небольших трейдеров работают все - крупные производители электроэнергии, большие трейдеры и регулятор".

Куда пропал уголь

Одной из главных проблем является нехватка угля. Именно по этой причине, по данным "Укрэнерго", ТЭС остановили больше всего блоков - 14. Тогда, как, к примеру, на аварийные ремонты стало только 9 блоков. Почему ТЭС своевременно не пополняют запасы угля? По словам Волынца, на многих шахтах предложения недостаточно, так как они работают с перебоями.

"Шахты массово отключают от электроэнергии за долги, некоторые вообще останавливаются", - говорит Волынец.

При этом, по итогам 5 месяцев этого года украинский углепром нарастил добычу на 16,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти до 12,8 млн тонн. Но такие рекорды во многом обеспечиваются низкой сравнительной базой, так как в прошлом году на волне коронавируса добыча сократилась. В целом же отрасль остается дефицитной.

И в дальнейшем добыча угля будет сокращаться, так как Украина подписалась на реформу угольной отрасли, подразумевающую "трансформацию" угольных регионов с закрытием шахт и перепрофилированием инфраструктуры.

Есть еще импорт, в частности, можно поставлять уголь из Беларуси или закупать его на мировых биржах. Но ценники на уголь сейчас зашкаливают.

Мы уже писали, что мировые цены на уголь держатся на 10-летних максимумах. Одним из факторов роста является растущий спроса на топливо на фоне восстановления экономики по мере выхода из пандемии. В Европе в прошлом месяце из-за аномальной жары резко вырос спрос на топливо. Фьючерс на уголь (с поставкой в Роттердам) поднялся выше 113 долларов за тонну.

В июле ценники еще больше выросли - они уже близки к 130 долларам за тонну. Стоит отметить, что растут также цены на газ (многие блоки на ТЭС в свое время были переведены на газ) — они уже в шаге от 500 долларов за тысячу кубов. При этом еще весной у компаний были планы по импорту угля, в частности, из ЮАР. Но завозить его собирались максимум по 80 долларов.

"Ценник же в 120-130 долларов за тонну при нынешних рыночных тарифах на электроэнергию попросту убыточный", — говорит Корольчук.

Поэтому, скорее всего, импорта угля не будет, по крайней мере, без государственной поддержки.

"В целом речь сейчас идет о системном кризисе в энергоотрасли, связанном с углем. И рост мировых цен на уголь - это лишь часть проблемы. Во-первых, Украина после начала блокады Донбасса в 2017 году потеряла стабильные поставки энергетических углей в необходимом объеме. А импорт, как видим, дорожает. Во-вторых, антикарбоновая политика ЕС, под которую подписалась и Украина, делает бессмысленной любые инвестиции в угледобычу и в тепловую генерацию. И, в перспективе, делает бессмысленным само существование ТЭС в нашей стране. При этом если тепловую генерацию заменять зеленой энергетикой с ее дорогими тарифами - то это рост стоимости электроэнергии, который сильно ударит по промышленности и социальной сфере. В целом - системный тупик, как итог все энергетической политики последних лет", - говорит источник "Страны" на энергорынке.

Что будет с ценами для бизнеса и людей?

То есть, все идет к подорожанию электроэнергии. Для этого есть как объективные причины (рост цен на уголь и газ), так и субъективные (снижение конкуренции).

Поэтому, по мнению Юрия Корольчука, ценники будут расти как для бизнеса, так и для населения (напомним: правительство отказалось от идеи повышения тарифов с 1 июля).

"Другого выхода просто нет. Растут долги перед зеленой энергетикой, в долгах также "Укрэнерго" (последняя задолжала участникам балансирующего рынка порядка 13 млрд гривен). Причем, если по тарифам для населения были варианты потянуть с повышением до 2022 года, то теперь, с учетом кризиса на энергорынке, вполне возможно, что новой отсрочки уже не будет", — говорит Корольчук.

На днях парламент принял закон о реструктуризации газовых долгов теплокоммунэнерго. Но там есть и пункт, касающийся электроэнергии - внедряется обязательная биржевая торговля для всех производителей электроэнергии. Под это требование в Минэнерго уже готовят изменения в правила торговли электроэнергией.

Продажа через аукционы означает, что чем выше будет спрос и ниже предложение, тем сильнее в итоге вырастут ценники. И, что важно, сложно будет "играть" с ценниками.

Также в профильном министерстве наметили план выхода энергорынка из кризиса. Помимо биржевой торговли, это новый индикатив цены на электроэнергию - им должны стать ценники на рынке двухсторонних контрактов. Также в Минэнерго говорят о том, что нужно отменить требование для государственной генерации ("Энергоатома", который поставляет электроэнергию для населения) продавать 10% объемов на рынке на сутки вперед.

Что касается населения, то по вариантам повышения цен для людей мы уже подробно писали.

Их несколько, и, в зависимости от того, какой в итоге выберут, ценник либо подскочит с нынешних 1,68 до 2,2-2,5 гривен за киловатт сразу для всех, либо его привяжут к потреблению, и для тех, кто потребляет много, тариф может превысить 3 гривны за киловатт.