По итогам пятничного заседания СНБО секретарь Совбеза Алексей Данилов анонсировал новые ограничения въезда из России и Беларуси. Причина – бушующий там опасный штамм коронавируса дельта.

"Это Индия, Россия, Беларусь и еще две страны Европейского Союза (видимо, Британия и Португалия - Ред.). Мы будем предъявлять требования, чтобы как можно меньше людей из этих стран пересекали границу. Мы не исключаем, что правительство примет дополнительные меры в отношении этих стран", - сказал Данилов.

Через Россию в Украину возвращается основной поток жителей неподконтрольного Донбасса. Поэтому для них обещания секретаря СНБО могут обернуться новыми проблемами.

Что же до белорусской границы, то там никаких нововведений ранее не вводилось. Но теперь, видимо, и здесь начнутся ограничения, связанные с тестированием и "Дией".



"Страна" напоминает, какие ограничительные меры для въезжающих из стран риска украинские власти уже ввели и как их могут ужесточить.

Как могут ужесточить правила въезда

Для начала вспомним, что это уже не первое ужесточение, связанное с "Дельтой".

Из-за распространения в России этого штамма со 2 июля украинские власти ввели ограничения для въезжающих с территории РФ.

По новым правилам, все граждане Украины и иностранцы, которые находились в России более 7 дней в течение последних 14 дней, обязаны сдать экспресс-тест на коронавирус в пунктах пропуска через государственную границу.

Россиянам, которые не сдают тест, в посещении Украины отказывали в принципе. Украинцев и иностранцев с ВНЖ пускают даже без тестирования на антиген. Но в таком случае гражданин получает обязательство установить программу "Дій вдома" и отправиться на самоизоляцию. Прервать домашний карантин можно в случае сдачи ПЦР-теста на месте, в любом населенном пункте страны.

Спустя несколько дней после введенных мер, 5 июля, "Страна" собирала отзывы людей, которые пересекали госграницу. Из-за необходимости сдавать тест в пунктах пропуска образовались огромные очереди. Люди стояли в них часами - и под палящим солнцем, и под проливным дождем. Некоторые, чтобы ускорить процесс, платили взятку.

По нашим данным, сейчас ситуация с очередями несколько стабилизировалась: многие не проходят тесты на границе, а "решают вопрос" с "Дией" (то есть не устанавливают ее). Цена вопроса - в районе 300-500 гривен.

При этом вариантов усложнить въезд гражданам Украины не очень много.

Даже если в дополнение к экспресс-тесту по умолчанию переводить всех на самоизоляцию, то работать эта система будет лишь в том случае, если на границе перестанут брать взятки за то, что приложение "Дия" можно не устанавливать. В противном случае всегда будет дешевле заплатить на кордоне, чем потом делать ПЦР-тест, чтобы прервать самоизоляцию.

Больше проблем могут создать, если уменьшат время работы пограничных пунктов или какие-то из них вообще закроют. К слову, на границе с Крымом уже прекратил работу один из КПП - "Чаплинка" - и позавчера его закрытие продлили еще на месяц, до 15 августа.

Что же до заезда из Беларуси, то пока оттуда украинцев пропускают как из страны "зеленой" зоны - без тестов и самоизоляции. Но в ближайшее время ситуация может измениться, и ее уравняют с Россией.

Другие ужесточения скорее всего больше коснутся граждан РФ, Беларуси и других стран, где свирепствует "Дельта".

Что в РФ происходит с коронавирусом дельта

Впрочем, из Беларуси каких-то катастрофических данных, связанных с "Дельтой", не поступает. Тогда как в РФ явно есть проблемы с эпидемией.

В России с десятых чисел июня начал распространяться штамм индийский штамм коронавируса, который ВОЗ назвал "дельтой". На протяжении апреля-мая в среднем в сутки фиксировалось по 10 тысяч новых заражений. В середине первого летнего месяца заболевать стали по 14, 17, 20 и более тысяч россиян ежедневно.



2 июля, в день введения украинских ограничений для въезжающих из РФ, в России было зафиксировано 23 тысячи новых случаев ковида. Сейчас, по данным на 15 июля, больничные получили за сутки 25 тысяч россиян. То есть налицо - третья волна заболеваемости.





Российские медики сообщили – у 90% пациентов, которые дышат с помощью аппаратов ИВЛ, обнаружен именно штамм дельта. Бороться с ним российские власти решили в первую очередь с помощью вакцинации.



Во многих регионах России ввели принудительную вакцинация для представителей профессий, которые контактируют с людьми. А именно водителей общественного транспорта, сотрудников общепита, работников финтес-центров и салонов красоты, продавцов, представителей туристической сферы, педагогов, врачей, чиновников, служащих, предоставляющих государственные услуги.



По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сейчас ежедневно уколы получают 500 тысяч человек (в Украине - в десять раз меньше, при том, что население меньше только в 3,6 раза).

По последним данным, вакцинировано в России первой дозой 20% взрослого населения страны (в Украине это 6%).

Хотя, судя по решениям властей Москвы, ситуация в чем-то улучшается. Так, в столице РФ с 19 июля открывают для свободного посещения рестораны, ночные клубы и развлекательные заведения, куда раньше доступ был только по QR-коду с меткой о вакцинировании, выздоровлении или негативном ПЦР-тесте.

Мэр Москвы объяснил это тем, что в городе падает число госпитализаций и заболевших в целом.

"Мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей. От пика заболеваемости - почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций", - заявил Сергей Собянин. По его словам, этого удалось достичь благодаря ударной вакцинации.

Интересно, что на этом фоне власти Киева начали готовиться к вероятному локдауну осенью или раньше: заранее вводят систему электронных пропусков на транспорт и закупают койки для реанимаций. А в Госпотребслужбе уже обсуждают необходимость обязательной вакцинации, как раньше сделали в Москве.

Впрочем, пока такой сценарий может споткнуться о банальную нехватку вакцины для слишком быстрой иммунизации населения. Поэтому и Минздрав, и Рада пока отрицают введение обязательных прививок.