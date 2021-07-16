"Глава ДНР" Денис Пушилин сообщил, что 16 июля в Донецке был совершен террористический акт. В Буденновском районе города вблизи завода высоковольтных опор и железнодорожной станции Мушкетово произошел взрыв на газопроводе, вызвавший сильный пожар и прекращение газоснабжения около тысячи абонентов.

Об этом Пушилин написал в своем Телеграм-канале.

По его словам, в ходе предварительного расследования было установлено, что взрыв стал результатом террористического акта – "намеренной диверсии со стороны Украины".

"Сегодняшний взрыв произошел в одном из наиболее густонаселенных районов Донецка, могли пострадать тысячи человек, жертв не было только по счастливой случайности. То есть украинские боевики устраивают теракты в мирных кварталах с полным пониманием и осознанным намерением нанести ущерб и даже убить гражданских ни в чем не повинных жителей Республики. И это уже не говоря о разрушении как газопроводной, так и железнодорожной инфраструктуры, из-за чего также пострадали мирные люди", - сказано в записи.

Пушилин призвал страны – гаранты Минских соглашений Францию, Германию и Россию "зафиксировать факт использования Украиной методов, которые запрещены не просто Минскими договоренностями, но и с которыми борется весь мир в соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией ООН и другими актами международного права".

Он добавил, что Киев "уже абсолютно в открытую использует против Донбасса такие изуверские способы, которые применяются только оголтелыми террористическими группировками, преследуемыми на международном уровне". Пушилин заявил, что мировое сообщество не имеет права закрывать глаза на такие преступления. А все имеющие отношение к их совершению должны понести ответственность по всей строгости.

Фото взрыва газопровода публикуют донецкие Телеграм-каналы.

О терактах на Донбассе регулярно сообщают обе конфликтующие стороны. Так, зимой в "ДНР" заявили о подрыве в Горловке авто комбата "народной милиции" Сергея Попова.

А осенью СБУ отчиталась о предотвращении попытки теракта на Донбассе - взрыва подстанции.