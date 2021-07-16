В Министерстве здравоохранения рассказали чем грозит дефицит сна и сколько рекомендовано спать, чтобы чувствовать себя здоровым.

Об этом ведомство рассказало на своей странице в Facebook.

"Дискуссии о количестве ночного сна идут долго. Основное правило - сон должен быть регулярным и с одинаковым количеством часов. Продолжительность сна детей до года меняется почти ежемесячно: от 17-20 часов в сутки в первые недели жизни и до 12-13 часов, когда ребенку исполняется год. В среднем дети до 6 лет должны спать 10-11 часов в сутки, дети 6-12 лет — 9-12 ч, 13-18 лет — 8-10 часов. Взрослым в возрасте 18-60 лет рекомендовано спать не менее 7 ч в сутки", - говорится в сообщении.

При этом Минздрав предупреждает, что если количество сна у взрослого будет менее 7 часов, это повышает риск развития хронических заболеваний, в частности:

диабета;

сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления;

увеличение веса и ожирение;

нарушение иммунной системы;

ухудшение психического здоровья, депрессии.

Кроме того, недостаток сна также влияет на способность принимать решения, внимание и реакцию. Поэтому всем водителям рекомендуется отдохнуть перед поездкой.

В то же время медики отмечают, что из-за быстрого темпа жизни наладить режим сна бывает сложно.

"Попробуйте ложиться и вставать в одно и то же время. Рекомендовано засыпать до 22 часов, а вставать в 6 утра. Однако эти временные промежутки могут отличаться в зависимости от вашего биоритма.

Отложите телефон, ноутбук или выключите телевизор хотя бы за 30 минут до сна. Старайтесь избегать эмоциональной нагрузки вечером. Попробуйте помедитировать, это также поможет расслабить тело", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве рекомендуют не переедать перед сном и сократить употребление напитков с кофеином.

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