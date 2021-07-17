В Минздраве рассказали, как правильно определять насколько сильное ультрафиолетовое излучение в данный момент и как посмотреть актуальный УФ-индекс.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Недавно мы рассказали о том, как под действием солнца могут появиться ожоги и эритемы. Риск такого явления зависит не только от того, какой чувствительной ваша кожа, но и насколько сильно ультрафиолетовое излучение (УФ-излучения, УФ-лучи)", - заявили в пресс-центре.

Также эксперты рассказали, что для определения опасности УФ-лучей, нужно посмотреть актуальный УФ-индекс.

"Этот важный показатель поможет предотвратить чрезмерное пребыванию под лучами солнца. За индексом ультрафиолета (UV Index) можно следить в приложении "Погода" на смартфоне или соответствующих сайтах", - уточнили в Минздраве, добавив, что даже при умеренном УФ-индексе - 3 и выше - обязательно иметь необходимую защиту от солнца.

Помимо этого, эксперты расшифровали, что значит индекс ультрафиолета:

УФ 1-2 - низкая экспозиция; защита от солнца не нужна.

УФ 3-5 - умеренное влияние; подумайте о защите от ожогов, особенно с 11:00 до 16:00.

УФ 6-7 - высокая экспозиция; защита для кожи нужна для большинства тонов кожи.

УФ 8-9 (+) - очень высокая экспозиция; защита кожи необходима для всех тонов кожи.

"По возможности всегда проверяйте УФ-индекс, прежде чем выходить на улицу. Хотя идея позагорать на пляже, заняться садоводством или прогуляться по городу в жаркий день может показаться вам привлекательной, не забывайте чем рискуете. Защитившись от агрессивных солнечных лучей вы уменьшите вероятность появления не только рака кожи, но и других заболеваний", - написали в ЦОЗ.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, чем опасен тепловой и солнечный удар и как помочь пострадавшему. В частности, среди мер предотвращения теплового и солнечного удара в ЦОЗ рекомендуют избегать обезвоживания и энергичных физических нагрузок в жаркую, влажную погоду.

Также напомним, как избежать солнечных ожогов в жаркие дни. Стоит отметить, что получение ожога можно сразу и не заметить, они могут проявиться через несколько часов.