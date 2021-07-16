Экс-министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии "Стране" рассказал, что думает о перспективах введения в Украине обязательной вакцинации от коронавируса по примеру Франции.

"Вероятность того, что в Украине будет введена обязательная вакцинация населения, мне оценивать тяжело - зависит от того, какое решение примет руководство страны. Но могу сказать свое отношение. Я противник обязательной вакцинации. Считаю, что любое принуждение вызывает отторжение у людей. И мы уже это видели по примеру вспыхнувших демонстраций во Франции, при том, что там относительно много людей вакцинируются", - заявил "Стране" Степанов.

Однако он не исключает того, что в Украине начнут пускать в места массового скопления людей только по паспортам вакцинации или ПЦР-тестам.

"Для человека посещение кинотеатров, концертов, ТРЦ, ресторанов и т.д. не является жизненно важным и необходимым. То есть можно пойти в кинотеатр, а можно фильм и дома посмотреть. Здесь, наверно, можно вводить элементы преференций. Если хочешь идти в кино, либо вакцинируйся, если нет медицинских противопоказаний, либо сдай ПЦР-тест. Ведь речь идет об общественном здоровье и безопасности других людей, которые тоже приходят в кино, например с ребенком. А детей мы пока не вакцинируем. Поэтому, если есть у тебя доступ к вакцине, но ты по какой-то причине готов потенциально полежать под ИВЛ, и тебя не волнует, что из-за тебя может кто-то заболеть - тогда придерживайся определенных правил. Это же не значит, что невакцинированного человека вообще не пустят в ресторан или ТРЦ. Хочешь - ходи, но сдавай перед этим каждый раз ПЦР-тест", - полагает Степанов.

Однако он уточнил, что если вводить такие правила в Украине, нужно их тщательно продумать с юридической точки зрения, чтобы не возникало юридических коллизий и нарушений прав человека. А также следует объявить населению о новшествах заранее - чтобы у граждан были время вакцинироваться и свободный доступ к препаратам. А это уже ответственность государства.

"Почему вообще этот вопрос всплывает? Потому что вакцинировать нужно быстрее и больше для достижения коллективного иммунитета. Наверное, нужны стимулирующие акции, чтобы мотивировать население прививаться. Вариантов много. Например, у нас 11,5 млн пенсионеров, которые получают мизерную пенсию и являются самой уязвимой группой населения перед коронавирусом. Выплатите им единоразовую финансовую помощь за вакцинацию - допустим, от 500 грн. Это не такие большие деньги, но зато хороший стимул. Кроме того, активная часть населения часто ездит за границу, где в ряде стран в любом случае требуют ПЦР-тест. Ок - если ты вакцинирован, вот тебе три ПЦР-теста для путешествий бесплатно", - предлагает экс-министр здравоохранения.

Ранее "Страна" писала о планах Минздрава поощрять украинцев за вакцинацию.

Мы также приводили мнение об обязательной вакцинации главы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого. Он сожалеет, что привить людей принудительно нельзя.