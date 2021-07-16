Сколько украинцев заболели туберкулезом за первый месяц лета по данным МОЗ
Сегодня, 16 июля, представители Минздрава рассказали, сколько украинцев заболели туберкулезом за июнь 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.
В частности, за июнь было зарегистрировано 1542 случая туберкулеза. Из них:
- 1231 новый случай заболевания;
- 309 пациентов с рецидивом;
- 27 пациентов, которые возобновили лечение после перерыва;
- 72 пациента, которые начали повторное лечение после неудачного;
- 28 других случаев;
- 2 пациента с неизвестной историей предыдущего лечения.
Помимо этого, по данным медиков, всего в июне 2021 от туберкулеза лечились 12 777 человек.
"Симптомы туберкулеза могут быть незаметными в течение многих месяцев, поэтому люди часто обращаются за помощью на поздних стадиях. Несвоевременное обращение к врачу приводит к удлинению срока лечения и возникновению осложнений заболевания", - рассказали в ЦОЗ.
Также там напомнили, что на фоне пандемии пристальное внимание к своему здоровью приобрело двойное значение, ведь только по клиническим симптомам отличить туберкулез от коронавирусной болезни достаточно сложно. Кроме того, у пациента возможно их сочетание.
"Туберкулез важно выявить на ранней стадии, ведь тогда пациент может с первых дней начать лечение амбулаторно с соблюдением мер инфекционного контроля", - пишут эксперты, добавив, что лечение от этой болезни в Украине бесплатное.
Скриншот: facebook.com/phc.org.ua
Ранее "Страна" сообщала, что больные туберкулезом теперь могут лечиться у семейных врачей. Чтобы бесплатно получить помощь, нужно иметь электронное направление с соответствующим диагнозом, выданное врачом-фтизиатром.
Также напомним, сколько украинцев заболели туберкулезом и лечились от него в мае. Стоит отметить, что большинство из выявленных в последнем месяце весны случаев туберкулеза - это новые заболевшие.