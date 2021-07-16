Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны, добавив в него нового главу МВД Дениса Монастырского.

Соответствующий указ №298/2021 глава страны подписал в пятницу, 16 июля.

Согласно документу, из состава СНБО исключается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. На его место в состав СНБО включается новый глава МВД Денис Монастырский.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.

Напомним, Арсен Аваков во вторник подал заявление об увольнении с должности, которое Верховная Рада поддержала 15 июля.

На его место Зеленский предложил главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского.

Позднее стало известно, что в Верховую Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Монастырского министром внутренних дел.

На заседании парламента 16 июля решение о назначении Монастырского главой МВД поддержал 271 народный депутат.

Ранее "Страна" подробно писала, что чего ждать от нового главы МВД Монастырского.