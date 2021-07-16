Президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении наказания в виде лишения свободы за недостоверные данные в декларациях. Он был принят Верховной Радой Украины 29 июня.

Об этом сообщает Офис президента.

В ОП напомнили, что народные депутаты приняли этот документ после повторного рассмотрения закона от 3 июня, к которому Зеленский применил право вето.

Закон совершенствует нормы, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации. В частности, документ относит недостоверное декларирование к уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, и усиливает ответственность за них.

Отныне признается умышленным внесение заведомо недостоверных сведений в декларации, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тысяч (по действующей редакции - до 4 тысяч) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Размер штрафа за это устанавливается от 3 тысяч до 4 тысяч (по действующей редакции - от 2,5 до 3 тысяч) необлагаемых минимумов доходов граждан, а также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

В случае умышленного внесения субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации на сумму свыше 2 тысяч (по действующей редакции - более 4 тысяч) прожиточных минимумов предусматривается штраф в размере от 4 тысяч до 5 тысяч (по действующей редакции - от 3 тысяч до 5 тысяч) необлагаемых минимумов доходов граждан, а также наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

За умышленное непредставление субъектом декларирования декларации предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы сроком на один год.

Кроме того, человек, совершивший такое уголовное преступление, не может быть освобожден от ответственности, даже если он искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления и полностью возместил причиненный ущерб или устранил причиненный вред, либо если примирился с потерпевшим.

Такому лицу не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено законом; или применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Месяц назад "Страна" рассказывала, что Зеленский вернул в Раду со своими предложениями принятый 3 июня закон об ответственности за декларирование недостоверной информации.

Мы также подробно разбирали ветированный закон и указывали, что он позволял чиновникам не сообщать об имуществе своих родственников.