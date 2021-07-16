В пятницу, 16 июля, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии "Стране" опроверг информацию о том, что Зеленский и Лукашенко обсуждали по телефону поставку угля из Белоруссии.

"Полностью опровергаю", - сообщил Никифоров, отвечая на вопрос по поводу поставки угля в Украину.

Ранее "Страна" сообщала, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поручили правительствам своих стран разработать совместный план противодействия западным санкциям. Помимо этого, правительства Беларуси и РФ должны будут снять оставшиеся барьеры на поставки белорусских продуктов, в том числе госзакупок.

Также напомним, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что согласование даты визита президента Украины в Вашингтон находится на финальном этапе. Офис главы государства сообщит эту дату в ближайшее время.

"Сейчас все согласования и приготовления на финальном этапе. В ближайшие дни сообщим дату предстоящего визита Зеленского в США", - пообещал пресс-секретарь.