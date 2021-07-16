На этих выходных, 17-18 июля, практически по всей Украине, кроме Юга, ожидаются локальные дожди и грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

При этом, по ее словам, на следующей неделе дождей явно станет больше.

Жара 17-18 июля удерживается: в течение дня в большинстве областей Украины +30...+35 градусов.

В понедельник ощутимое ослабление жары прорвется в западные области, а во вторник, 20-го июля, новый воздух распространится дальше по стране.

"Дольше всего будет печь на Востоке и юге, однако и туда на следующей неделе дойдет милосердный воздух", - написала Диденко.

В Киеве 17-18 июля будет жарко, + 32...+34 градуса. По ее словам, возможны отдельные локальные дожди по районам столицы.

В понедельник в Киеве появятся первые признаки смены воздушных масс, днем предполагается +28...+30 градусов. А во вторник в столице ослабление жары до +25...+28 градусов.

"Вы спрашиваете, мы отвечаем. Что такое антициклон, что такое циклон? Все подробности и умные слова каждый может найти на необозримых просторах сети.

А я дополнительно подскажу, как их - циклон и антициклон - представлять, чтобы лучше понимать", пишет Диденко.

"Циклон - это, ясно, что атмосферный вихрь с низким атмосферным давлением.

Но еще представьте, что это гигантская воронка, то есть, яма, долина, и когда он стареет, говорится, что циклон заполняется. А антициклон - это гигантская гора с высоким атмосферным давлением. И когда власть его колеблется, когда антициклон начинает стареть, говорят, что он разрушается", объясняет синоптик.



"Именно антициклон держит Украину уже длительное время в плену жары, потому что блокирует, закрывает нас от дождевых атмосферных фронтов и не дает более свежем воздуху прорваться. Это - восточный антициклон. Еще также удерживает от нас свежий воздух западный антициклон - на карте 1 Dana", сообщила Диденко.

"Однако сообразительные циклоны, даже за Скандинавией и над Исландией, и их атмосферные фронты постепенно расшатывают эти устои высокого атмосферного давления, сухого воздуха и сильной жары. И уже скоро прорвутся между синоптическими скилл и Харибдой! Наш антициклон уже начал разрушаться - помните, гора?

"Конечно, просто так власть не отдают и Украине еще попечет и поломает. Однако первые признаки разрушения антициклона видны", успокаивает Диденко.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в субботу.

Также мы писали, что сегодня в Украину прорвутся кратковременные дожди, но это не спасет от жары.