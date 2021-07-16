Сегодня человечество отмечает день змей. Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Ежегодно 16 июля отмечается Международный день змей. В связи с этим Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник посвятил пресмыкающимся пост.

Запись о грациозных, красивых, хотя и многими не любимых змеях появилась в Фейсбуке организации. 

На территории Чернобыльского заповедника живут несколько видов этих пресмыкающихся. На сегодняшний день в зоне отчуждения ЧАЭС точно доказано существование гадюки обыкновенной, ужа обыкновенного и медянки.

Из этих змей ядовита только гадюка, однако ее укус не является смертельным для взрослого человека.

Скриншот из Фейсбука Чернобыльского заповедникаФото змеи 1Фото змеи 2Фото змеи 3Фото змеи 4

Ранее "Страна" рассказывала, как сотрудникам Чернобыльского биосферного заповедника удалось сфотографировать редкую восточную степную гадюку. Во многих странах, в том числе в Украине, из-за распашки земель эти и другие змеи практически исчезли. 

Также мы сообщали, что прошлой осенью, которая выдалась теплой, сотрудники Чернобыльского заповедника встретили медянку, которая не ушла в спячку в ноябре. Обычно теплолюбивые змеи залегают в норы уже в сентябре.

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