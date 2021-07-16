Ежегодно 16 июля отмечается Международный день змей. В связи с этим Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник посвятил пресмыкающимся пост.

Запись о грациозных, красивых, хотя и многими не любимых змеях появилась в Фейсбуке организации.

На территории Чернобыльского заповедника живут несколько видов этих пресмыкающихся. На сегодняшний день в зоне отчуждения ЧАЭС точно доказано существование гадюки обыкновенной, ужа обыкновенного и медянки.

Из этих змей ядовита только гадюка, однако ее укус не является смертельным для взрослого человека.

Ранее "Страна" рассказывала, как сотрудникам Чернобыльского биосферного заповедника удалось сфотографировать редкую восточную степную гадюку. Во многих странах, в том числе в Украине, из-за распашки земель эти и другие змеи практически исчезли.

Также мы сообщали, что прошлой осенью, которая выдалась теплой, сотрудники Чернобыльского заповедника встретили медянку, которая не ушла в спячку в ноябре. Обычно теплолюбивые змеи залегают в норы уже в сентябре.