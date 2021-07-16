Власти Дании решили снять введенные раннее ограничения на въезд из-за распространения коронавируса для граждан Украины.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Твиттере.

"Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Безвиз, как в старые добрые времена. Въезд возможен со свежим отрицательным тестом плюс тест по прибытию. Страна за страной восстанавливаем действие безвиза с ЕС", - написал Кулеба.

Напомним, с 18 июля все резиденты Украины смогут беспрепятственно въезжать в Германию, куда раньше пускали только полностью привитых от коронавируса и тех, кто мог обосновать исключительные основания для въезда.

Как сообщалось, вчера Совет Европы рекомендовал странам ЕС с 15 июля снять въездные ограничения для граждан Украины. Из списка исключили Руанду и Таиланд и добавили туда Украину.

Ранее "Страна" подробно писала, как пускают в ЕС из стран "белого" ковид-списка, куда внесли Украину.

Также сообщалось, что глава МИД Кулеба предупредил, что каждая страна ЕС будет устанавливать свои правила въезда украинцев.