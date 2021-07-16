Президент Украины Владимир Зеленский приветствует усилия главы США и Германии Джо Байдена и Ангелы Меркель по урегулированию кризиса в связи с реализацией проекта "Северный поток-2". В то же время он обвиняет их в отсутствии конкретных шагов по противодействию запуску трубопровода.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на брифинге в пятницу, передает пресс-служба ОП.

"Мы благодарны им за преданность территориальной целостности Украины, за поддержку суверенитета, за их заявления, что нельзя позволить России использовать "Северный поток – 2" как оружие, и Украина даже по завершении действия нынешнего контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной. Правда, мы не услышали самого интересного: как именно стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали", – заявил Сергей Никифоров.

Также он напомнил, что Джо Байден и Ангела Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать "права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет".

"Президент Украины надеется, что именно так это и будет. И что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верными своим декларациям, своим обязательствам и принципам. И они не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы", – добавил Сергей Никифоров.

Относительно визита Владимира Зеленского в США пресс-секретарь Главы государства сказал, что сейчас все согласования пребывают на финальной стадии и в ближайшее время будут озвучены дата и программа.

Напомним, вчера президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров в Вашингтоне дали совместный брифинг. На нем они заявили об "обоюдной позиции" по поводу "Северного потока - 2".

Позже сообщалось, что лидерам США и ФРГ не удалось в четверг урегулировать спор по поводу российского газопровода "Северный поток - 2", но они заявили, что согласны с тем, что Москве нельзя разрешить использовать энергию в качестве оружия для принуждения своих соседей.